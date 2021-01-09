Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер прожиточного минимума в стране на 2021 год. Согласно распоряжению главы российского правительства, опубликованному в субботу, 9 января, на официальном сайте кабмина, размер этого показателя на душу населения составит 11 653 рубля.

При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума в текущем году составит 12 792 рубля, а для пенсионеров и детей — 10 022 и 11 303 рубля соответственно.

В правительстве напомнили, что теперь этот показатель утверждается не на квартал, а сразу на год, пишет «Газета.ру». Кроме того, ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости продуктов из потребительской корзины, теперь же за основу расчетов взят медианный среднедушевой доход по стране.

При этом с 1 января в стране был увеличен не только прожиточный минимум, но и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составил 12 792 рубля.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике его расчета. Согласно документу, МРОТ будет рассчитываться исходя из медианной зарплаты. Теперь этот показатель не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.

При этом 23 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Речь шла о 3,9 млн гражданах страны. В этот же день глава государства заявил, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.