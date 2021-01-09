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Врач дал советы по снижению риска травм во время занятий спортом зимой

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Кататься на лыжах или коньках в первое время следует под наблюдением тренера, чтобы избежать риска получения травмы. Об этом в субботу, 9 января, рассказал главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, президент ФГБУ «НМИЦ ТО имени Приорова» Минздрава России, академик РАН, профессор Сергей Миронов.

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Специалист предупредил, что вставать на коньки и лыжи после длительного перерыва нужно осторожно. Он посоветовал пройти инструктаж и увеличивать нагрузку постепенно.

Также травматолог обратил внимание на технику безопасности при использовании пиротехники в период новогодних праздников.

«С целью снижения бытового травматизма необходимо, прежде всего, уменьшить употребление алкоголя и соблюдать правила техники безопасности по использованию различных пиротехнических средств. Это позволит значительно уменьшить как ожоговую травму рук, лица и глаз, так и повреждений мягких тканей и костей верхних конечностей», — отметил Миронов.

По его словам, зимой люди также получают уличные травмы во время катания на санках, снегокатах, «ватрушках», а также подручных средствах. Врач предупредил, что для катания необходимо выбирать специально оборудованные места, расположенные вдали от дорог. При этом склоны должны быть пологими, чтобы катающиеся не развивали слишком высокую скорость.

Как подчеркнул Миронов, перечисленные меры позволят избежать или снизить количество и серьезность травм.

Ранее, в январе, врач-травматолог Артем Катулин рассказал, что в новогодние праздники чаще всего встречаются травмы, полученные из-за использования пиротехники. Кроме этого, врачи отмечают падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо при активном отдыхе.

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