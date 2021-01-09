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Легковушка врезалась в дорожную технику на МКАД

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Легковой автомобиль врезался в стоящую дорожную технику на МКАД, сообщает в субботу, 9 января, департамент транспорта Москвы.

ДТП произошло на внутренней стороне 108-го км «кольца» перед съездом на шоссе Энтузиастов.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение затруднено», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадал один человек, передает телеканал РЕН ТВ.

7 января две машины столкнулись на внутренней стороне 65-го км МКАД в районе Мякининского проезда, один из автомобилей перевернулся. Детали произошедшего устанавливаются.

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