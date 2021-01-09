Мишустин утвердил объем финансирования программ научных исследований

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил объем финансирования программы фундаментальных научных исследований до 2030 года. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Как уточняется, власти выделят на указанные цели свыше 2,1 трлн рублей.

«Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики — таковы основные задачи новой десятилетней программы. Общий объем финансирования до 2030 года — более 2,1 трлн рублей», — отмечается в публикации на официальном сайте кабмина.

Программа исследований создавалась Российской академией наук, также участие принимали министерства и ведущие российские научные организации. В документе указан ряд подпрограмм, включая аналитические и прогнозные исследования, целью которых является улучшение системы стратегического планирования.

Также программа включает пункт о фундаментальных и поисковых исследованиях, которые проводятся на крупных установках и объектах класса «мегасайенс».

По данным правительства, программа направлена на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в частности, нанотехнологий, компьютерных наук, клинической медицины и так далее.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021 году. Кроме того, глава государства поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.

По словам российского лидера, за прошедшее десятилетие удалось многого добиться в части развития: сделан серьезный шаг вперед и в образовательной, и в научно-исследовательской сферах.