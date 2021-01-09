ВОЗ планирует получить к концу января все данные по «Спутник V»

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявил, что организация намерена получить полные данные о «Спутнике V». К изучению сведений специалисты хотят приступить до конца января. Разработкой вакцины ВОЗ заинтересовалась осенью. В ноябре РФ подала в ведомство заявку на сертификацию препарата. Всего организация получила 13 подобных заявок от разработчиков из разных стран.

На данный момент ВОЗ одобрила использование вакцины Pfizer, передает телеканал «Известия».

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