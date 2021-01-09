Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Дональд Трамп хочет создать платформу, альтернативную Twitter, сообщает телеканал «Известия». Мысль пришла в голову президенту после блокировки соцсетью. Ранее Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт. В ответ штаб главы государства опубликовал логотип соцсети, птичку, окрашенную в красный цвет с серпом и молотом. Вероятно, в штабе намекнули на ущемление свободы слова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.