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Аэропорт Барахас в Мадриде приостановил работу до конца дня из-за снегопада

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Мадридский аэропорт Барахас, который ранее приостановил работу из-за сильного снегопада, не будет работать весь день в целях безопасности. Об этом в субботу, 9 января, сообщил оператор испанских аэропортов AENA.

«Ввиду прогноза снега в ближайшие несколько часов и в целях безопасности аэропорт Мадрид-Барахас приостанавливает операции на протяжении всей субботы», — отмечается в сообщении оператора в Twitter.

Там добавили, что дополнительная информация будет обнародована в 20:00 по местному времени.

Ранее, в субботу, стало известно, что футбольный клуб «Реал Мадрид» не смог вылететь на матч с командой «Осасуна» на чемпионате Испании из-за погоды. Уточняется, что из-за снегопада на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь.

Накануне сообщалось, что сильнейший снегопад обрушился на север и центр Испании. Температура снизилась из-за шторма «Филомена». В результате в Мадриде выпало около 10 см осадков. В горах Андалусии уровень снега достиг отметки в 50 см.

Погодные условия привели к затруднениям движения на дорогах: зафиксированы перекрытия на 200 участках шоссе.

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