Осиповой предписали вернуть детей отцу

Федеральный суд США приговорил россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, передает телеканал «Известия». Женщину обвиняют в похищении собственных детей у бывшего мужа и вымогательстве. Еще 12 месяцев Богдана проведет под надзором властей. Ее экс-супруг, Брайан Мобли, предложил общую опеку над детьми. Ранее россиянке вынес приговор окружной суд. Осиповой предписали вернуть детей экс-супругу до февраля. В противном случае женщине грозит еще один тюремный срок. Осипова покинула США несколько лет назад вместе с ребенком, при этом она была беременна вторым. В 2017 году Богдана вернулась улаживать дела с бывшим мужем, но девушку арестовали и приговорили к семи годам лишения свободы. Осипову обвинили в похищении детей.

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