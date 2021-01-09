В Лондоне появился торговец поддельными вакцинами от коронавируса. Злоумышленник продал 92-летней британке препарат за $350. Мужчина представился сотрудником национальной службы здравоохранения. Какое вещество ввели пенсионерке — неизвестно. Пожилую женщину обследовали врачи. Подозреваемого разыскивают стражи порядка, передает телеканал «Известия».

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