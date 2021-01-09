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На Украине выявили почти 5 тыс. случаев коронавируса за сутки

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На Украине выявили почти 5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом в субботу, 9 января, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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«4846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников», — отметил он на личной странице в Facebook.

По словам главы минздрава, в больницы за 24 часа доставили более 2,4 тыс. пациентов. Выздоровели почти 8 тыс. человек, скончались 80.

Накануне, 8 января, было зарегистрировано 5676 случаев COVID-19.

Также в этот день украинский минздрав подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как подчеркнул глава ведомства Максим Степанов, в специальном досье должны быть отражены безопасность вакцины и результаты всех фаз клинических испытаний.

Всего, по данным портала Worldometers, на Украине число заболевших превышает 1 млн 110 тыс. При этом за время пандемии вылечились 786 305 человек, скончались 19 668.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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