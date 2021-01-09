Всемирная метеорологическая организация сообщила, что озоновая дыра над Антарктикой закрылась. Осенью эта область достигла размеров в 24,8 млн кв. км. Озоновая дыра начала быстро расти в августе 2020 года. Это было самое крупное уязвимое место в атмосфере Земли. Дыра закрылась благодаря естественным метеорологическим факторам — низким температурам в стратосфере и сильным полярным вихрям, передает телеканал «Известия».

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