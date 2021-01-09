СК ужесточил статью уголовного дела о сходе лавины в Норильске

Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия переквалифицировало на более тяжкую статью уголовное дело, возбужденное по факту схода лавины на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная» в Норильске. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Изначально дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», но в связи с увеличением числа жертв ЧП ее заменили на «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В рамках расследования следователи опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изымают интересующую их документацию.

«Устанавливается принадлежность строений, будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве). Под снежной массой, как уточнили следователи, оказались четыре строения. При этом ранее сообщалось о пяти, а затем о шести домиках.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись, как уточнялось, удалось двум людям — подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

Ранее сообщалось, что под снежными завалами оказалась семья бизнесмена Владимира Попова — всего четыре человека, в том числе его супруга и двое детей. Выживший подросток является старшим сыном предпринимателя.

Прокуратура Красноярского края начала проверку после схода лавины. Поисковые работы на месте схода лавины на данный момент завершены.