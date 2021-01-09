ЦИК Киргизии допустил проведение второго тура выборов президента

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайдалбекова на брифинге в субботу, 9 января, уточнила, что второй тур внеочередных президентских выборов в республике при его необходимости может быть проведен в конце января или начале февраля текущего года.

Она уточнила, что второй тур выборов обычно проводится в течение 14 дней после подведения итогов основного голосования. При этом подсчет голосов не должен длиться более 20 дней.

«Но на практике, применяя наши технологии, мы можем подвести итоги голосования в более короткий срок. Я думаю, это может быть конец января или первая декада февраля, в случае, если такое голосование будет назначено», — заявила глава киргизского ЦИК.

При этом второй тур выборов не понадобится, если один из кандидатов в ходе голосования наберет более 50% голосов избирателей. Если же этого не произойдет, то в следующий тур выборов пройдут два кандидата, набравшие максимальное количество голосов, заключила Шайдалбекова.

Выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны должны состояться 10 января. В субботу в республике день тишины. По данным ЦИК, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (паламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.