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В США задержали закинувшего ноги на стол Пелоси участника беспорядков

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В США задержали мужчину, который во время штурма здания Капитолия в Вашингтоне закинул ноги на стол спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, телеканал CBS News.

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Участник беспорядков рассказал, что взял со стола конверт и «оставил четвертак», потому что он не вор, чтобы забирать вещь просто так. Также он оставил для Пелоси «неприятную записку».

Фото мужчины с закинутыми на стол Пелоси ногами опубликовали многие мировые СМИ.

По данным NBC News, задержанным оказался 60-летний Ричард Барнетт из штата Арканзас. Ему уже предъявили ряд обвинений, в частности, умышленное проникновение, проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также кража государственной собственности.

Как пишет The Washington Post, Барнетт поддерживает действующего президента США Дональда Трампа, он неоднократно публиковал и делал репост записей о фальсификации выборов и утверждал о существовании «горы доказательств» мошенничества на выборах президента.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

8 января стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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