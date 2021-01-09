Саперы из РФ за сутки обезвредили 780 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе
Специалисты российского контингента миротворческих сил за сутки обезвредили более 780 тыс. взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе, сообщили Минобороны России в субботу, 9 января.
Взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.
«За сутки российские саперы очистили 6,5 гектаров территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 787 взрывоопасных предметов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с 23 ноября прошлого года российские саперы очистили более 446 гектаров территории, около 165 км дорог, более 600 домостроений, включая 22 социально значимых объекта, обезвредили 22 542 взрывоопасных предмета.
5 января Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен робототехнический комплекс «Уран-6» во время разминирования территории Нагорного Карабаха.
9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.