Более 240 спасателей ведут поиск людей после схода лавины в Норильске

Более 240 человек ведут поисковые работы на месте схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском, сообщил в субботу, 9 января замначальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Евгений Корочевский.

К спасателям присоединились представители Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России и Сибирского поисково-спасательного отряда. Кроме того, на место прибыл руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Общая группировка сил и средства — 242 человека и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 115 человек и 14 единиц техники.

Отмечается, что поисковые работы осложняются неблагоприятными метеоусловиями.

В ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, которая накрыла пять домиков.

Спасатели нашли живым 14-летнего подростка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами. Позже были обнаружены тела 38-летней женщины и полуторагодовалого мальчика.

Погибшие — жена и младший сын бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Выживший подросток — его старший сын. Под снежными завалами оказалась вся семья из четырех человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.