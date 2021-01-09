Директор турбазы в Норильске уточнил число остающихся под лавиной людей

До шести человек могут находиться под завалами после схода лавины на горнолыжной базе комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, рассказал 9 января глава управляющей базой компании Игорь Шаталов.

«Порядка 4-6 человек находятся под завалами», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день следователи СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело после гибели и травмирования туристов на горнолыжном курорте.

В ночь на субботу (вечер пятницы мск) стало известно о сходе снежной лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», в результате под снегом оказалось четыре домика.

Спасатели нашли живым 14-летнего подростка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами. Позже были обнаружены тела 38-летней женщины и полуторагодовалого мальчика.

Погибшие — жена и младший сын бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Выживший подросток — его старший сын. Под снежными завалами оказалась вся семья из четырех человек.

Поисковая операция продолжается.