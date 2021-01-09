Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Тело ребенка обнаружено на месте схода лавины в Норильске
Армия
ВКС России перевооружат первый полк на С-350 «Витязь» в 2021 году
Мир
В Белом доме оценили призывы к импичменту Трампа
Мир
Google заблокировал популярное у сторонников Трампа приложение Parler
Общество
Возбуждено уголовное дело после схода лавины в Норильске
Мир
КНДР создаст разведывательные беспилотники с дальностью полета 500 км
Мир
Стали известны подробности о задержанной в США русскоговорящей женщине
Мир
Саперы из РФ за сутки обезвредили 780 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе
Мир
Twitter пообещал блокировать все используемые Трампом аккаунты

Директор турбазы в Норильске уточнил число остающихся под лавиной людей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До шести человек могут находиться под завалами после схода лавины на горнолыжной базе комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, рассказал 9 января глава управляющей базой компании Игорь Шаталов.

«Порядка 4-6 человек находятся под завалами», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день следователи СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело после гибели и травмирования туристов на горнолыжном курорте.

В ночь на субботу (вечер пятницы мск) стало известно о сходе снежной лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», в результате под снегом оказалось четыре домика.

Спасатели нашли живым 14-летнего подростка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами. Позже были обнаружены тела 38-летней женщины и полуторагодовалого мальчика.

Погибшие — жена и младший сын бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Выживший подросток — его старший сын. Под снежными завалами оказалась вся семья из четырех человек.

Поисковая операция продолжается.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020