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ВКС России перевооружат первый полк на С-350 «Витязь» в 2021 году

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Воздушно-космические силы России в 2021 году перевооружат первый полк на зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«В 2021 году в ВКС планируется поступить на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С». Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», — говорится в сообщении.

Комплексы С-350 предназначены для защиты важнейших объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. С-350 разработаны концерном «Алмаз-Антей». Радиус их поражения — 60 км. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что использование этих комплексов повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза.

6 марта военный эксперт Виктор Мураховский назвал «Витязей» убийцами американских ракет Tomahawk и европейских Storm Shadow. По его словам, объединив в единую сеть комплексы «Прометей», «Витязь», «Панцирь» и другие средства ПВО, Россия получит фактически непробиваемый «зонтик».

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