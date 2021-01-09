В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 9 января

В Москве в субботу, 9 января, ожидаются облачная погода и небольшой снег с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит -7...-5 градусов, а ночью похолодает до -11.

В Московской области температура днем будет колебаться в пределах -10...-5 градусов, ночью столбики термометров могут достигнуть отметки -14 градусов.

Ветер северный, северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на ряд регионов России надвигается холодный арктический воздух, который приведет к по-настоящему зимним морозам.

Синоптик уточнил, что похолодание начнется уже в субботу и затронет Санкт-Петербург, Архангельск, Коми, Тверь, Смоленск, Иваново, к воскресению температура воздуха достигнет своей климатической нормы.