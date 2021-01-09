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КНДР создаст разведывательные беспилотники с дальностью полета 500 км

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Власти КНДР намерены разработать беспилотные летательные аппараты, которые смогут осуществлять разведывательные полеты дальностью до 500 км. Об этом 9 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Размер имеет значение: КНДР показала гигантскую баллистическую ракету
В жесте Пхеньяна видна готовность отойти от условий договоренностей с США по ракетной и ядерной программам

Кроме того, власти страны в разведывательных целях планируют использовать военный спутник.

Ранее в этот же день Ким Чен Ын заявил на съезде Трудовой партии Кореи, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Главным главным врагом Пхеньяна Ким Чен Ын назвал американские власти.

Кроме того, северокорейский лидер объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации». Он дал поручение, чтобы в ближайшее время страна уже могла обладать этой субмариной, а также другими видами новых вооружений.

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