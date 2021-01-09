Ученые объяснили незначительную эволюцию крокодилов со времен динозавров

Британские ученые из Бристольского университета выяснили, почему крокодилы со времен динозавров изменились незначительно. Исследование опубликовано 7 января в журнале Nature Communications Biology.

Благодаря новейшим технологиям и сохранившимся окаменелостям ученые восстановили примерное изображение предков современных крокодилов, обитавших еще в юрском периоде, приблизительно 200 млн лет назад.

Оказалось, что с тех пор пресмыкающиеся почти не изменились: у них также были мощные хвосты, вытянутые морды и характерная походка.

В новом исследовании объясняется, что крокодилы прошли схему эволюции, известную как «прерывистое равновесие». Это означает, что животные еще во времена динозавров пришли к такому оптимальному для себя строению и состоянию, что за время эволюции им не понадобилось значительно меняться, чтобы выжить.

14 декабря международная группа ученых обнаружила почти сотню отпечатков лап крупных динозавров, обитавших в районе Тибетского нагорья примерно 176–161 млн лет назад (в Среднеюрский период).