В Белом доме оценили призывы к импичменту Трампа

Заместитель пресс-секретаря Белого дом Джадд Дир прокомментировал требования Демократической партии США об импичменте главы государства Дональда Трампа.

По его мнению, попытки отстранения американского лидера от должности усугубят раскол в стране.

«Политически мотивированный импичмент в отношении президента, который проделал [на своем посту] замечательную работу и до истечения срока полномочий которого остается 12 дней, лишь углубит раскол нашей великой страны», — цитирует Дира ТАСС в субботу, 9 января.

Ранее спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. На всё время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа Пенс будет исполнять его обязанности.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер и Пелоси уже связывались с Пенсом по вопросу отстранения Трампа от должности, однако он не дал ответа.

6 января конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом стал демократ Джо Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.