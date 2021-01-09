Пилот погиб при падении легкого самолета в Колумбии

Легкий самолет разбился в центральной части Колумбии. Об этом 8 января сообщила радиостанция La FM.

Инцидент произошел днем 8 января. Частный самолет вылетел из департамента Толима в направлении Боготы и пропал с радаров в районе муниципалитета Бохака. Позднее спасательные службы обнаружили разбившийся самолет.

Сообщается, что в результате крушения погиб пилот. Власти начали расследование инцидента.

Ранее, 8 января, на территории аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области при взлете самолет Piper столкнулся с другим легкомоторным воздушным судном — Cessna 150.

Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. При крушении Piper погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия уточняются.