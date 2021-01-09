Названо назначение ручки на потолке автомобиля со стороны водителя

Ручка на потолке автомобиля со стороны водителя нужна для помощи людям с ограниченными возможностями. Об этом пишет «Российская газета».

Ручка может использоваться в качестве опоры при высадке и посадке и также поможет водителям с избыточным весом или пожилым автолюбителям.

В некоторых автомобилях поручень можно задействовать для облегчения механической настройки кресла по высоте. Так, например, было в дорестайлинговым Renault Duster, в котором для установки нужной высоты подушки на кресле необходимо было немного привставать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг.

23 декабря сообщалось, что каждый четвертый россиянин мечтает о черном автомобиле (25%), также популярностью пользуется белый (15%), синий (13%) и красный (12%) цвета. Стать владельцем зеленой или серой машины хотят по 8% респондентов. Самыми непопулярными цветами стали бежевый, золотой и розовый — их выбрали только каждый сотый респондент.