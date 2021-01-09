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Спасатели нашли тело женщины после схода лавины в Норильске

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Под завалами снега после схода лавины в Норильске спасатели обнаружили тело женщины, сообщила пресс-служба МЧС России в субботу, 9 января.

«В 03:22 мск обнаружена пострадавшая женщина без признаков жизни, поисково-спасательные работы продолжаются», — сказали в ведомстве.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшей является жена бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Известно, что под снегом оказались супруги Поповы и двое их сыновей.

Ранее спасатели нашли живым 14-летнего сына Поповых. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.

В ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, которая накрыла пять домиков. Изначально сообщалось о четырех пропавших без вести, среди которых двое детей.

Помимо этого сообщалось о двух взрослых, не членов семьи, которые самостоятельно выбрались из-под снега и были госпитализированы.

По факту происшествия управление Следственного комитета России по Красноярскому краю начало проверку.

Горнолыжный комплекс «Гора отдельная» находится в районе Талнах Норильска. Оказавшиеся под лавиной домики не принадлежат курорту, они частные и сдавались внаем.

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