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МЧС увеличит группировку на месте схода лавины в Норильске

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МЧС России увеличивает группировку на месте схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске. Об этом 9 января сообщили в ведомстве.

«30 человек личного состава и 7 единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе г. Норильск Красноярского края», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в Норильск вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра, на борту которого находится начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Также на место происшествия вылетела оперативная группа и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России общей численностью около 20 человек. Ожидается, что самолет прибудет в Норильск около 8:00 по местному времени (4:00 мск).

В ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, которая накрыла пять домиков. Изначально сообщалось о четырех пропавших без вести, среди которых двое детей. После начала поисков, в которых участвуют более 200 спасателей, около 300 волонтеров, 18 единиц техники, поступила информация о спасении четырех человек. Однако впоследствии данные были скорректированы.

Известно о двух взрослых, которые самостоятельно выбрались из-под снега и о спасенном 14-летнем подростке. Все они госпитализированы. Точное число пострадавших выясняется. По данным волонтеров, под завалами могут находиться три человека.

По факту происшествия управление Следственного комитета России по Красноярскому краю начало проверку.

Горнолыжный комплекс «Гора отдельная» находится в районе Талнах Норильска. Оказавшиеся под лавиной домики не принадлежат курорту, они частные и сдавались внаем.

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