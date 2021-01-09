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Эксперт назвал способный повредить слух тип наушников

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Вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК, вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев рассказал, какие наушники могут повредить слух.

По словам эксперта, первоклассного звучания не стоит ждать от малоизвестных китайских аналогов, при использовании которых во время прослушивания слышны шипение, хруст и треск. Однако повредить слух может не качество звука, а громкость.

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Так, если человек находится в общественном транспорте, где внешний шум составляет около 100 децибел, не стоит пытаться заглушить внешний шум музыкой, так как это отрицательно скажется на здоровье.

По словам эксперта, при выборе наушников следует обратить внимание на тех производителей, которые давно на рынке и работают именно в сфере производства аудиоаппаратуры, а также на тип наушников. Нерюев отметил, что сегодня наибольшее распространение получили наушники-вкладыши.

«Они компактны, удобны, за счет конструкции хорошо защищают от внешних шумов. Однако при всех плюсах именно такие наушники являются самыми опасными для использования: находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости», — цитирует его «Прайм» в субботу, 9 января.

Наиболее оптимальным вариантом являются накладные наушники с шумоподавлением, так как они безопасны при грамотном использовании, более качественны и способны обеспечить настоящий стереозвук, считает эксперт. Однако при их использовании стоит помнить о громкости и времени пользования.

В декабре сообщалось, что наушники вошли в список самых желанных подарков в категории «электроника» в интернет-магазине Ozon.

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