На Украине задержали подозреваемого в убийстве малолетних детей

В украинском городе Тячев полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух малолетних детей сожительницы, сообщается на сайте полиции Закарпатской области в пятницу, 8 января.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города в среду, 6 января. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Вместе с женщиной были ее 9-летняя дочь и 2-летний сын.

«В ходе ссоры 30-летний злоумышленник нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм малолетние скончались на месте. С тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставлена ​​и сама 35-летняя мать детей», — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника, он находится в изоляторе следственного содержания. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

4 января сообщалось, что житель Крыма убил свою малолетнюю дочь и попытался выдать это за несчастный случай.

По версии следствия, отец избивал дочку, ставил в угол, а потом убил ее, чтобы она перестала плакать. От мужчины получена явка с повинной о совершении убийства.