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Более 50% американцев поддержали досрочный уход Трампа

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Больше половины американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен покинуть свой пост до истечения срока полномочий в связи с беспорядками в Вашингтоне, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованные 8 января.

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Этот вариант поддержали 57% респондентов. При этом за него проголосовали 90% опрошенных демократов и каждый пятый республиканец.

Из них 14% считают, что Трамп должен быть отстранен от должности главы государства путем процедуры импичмента, почти треть (30%) выступают за использование 25-й поправки, еще 13% говорят, что он должен самостоятельно уйти в отставку.

Ранее в этот день стало известно, что члены Демократической партии США намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу» после беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия.

При этом накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Поправка предусматривает, что если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. На все время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа Пенс будет исполнять его обязанности.

6 января конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом стал демократ Джо Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

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