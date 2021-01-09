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Один человек погиб при въезде машины в остановку на юге Москвы

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В результате въезда автомобиля в автобусную остановку на юго-востоке Москвы погиб один человек, сообщает 9 января ТАСС со ссылкой на столичное ГИБДД.

Авария произошла около полуночи на Красноказарменной улице, в районе дома 14. Водитель Skoda Octavia совершил наезд на выходивших из трамвая трех пассажиров.

«В результате ДТП один человек от полученных травм скончался. По предварительным данным, еще два человека получили ранения», — рассказал собеседник агентства.

Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

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