В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

Автомобиль протаранил автобусную остановку на Красноказарменной улице в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ в пятницу, 8 января.

В результате инцидента пострадали три человека. По предварительным данным, они находились в машине, на остановке на момент аварии людей, ждущих общественный транспорт, не было.

Ранее в пятницу в Сахалинской области машина медицинской службы столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли сотрудник областного патологоанатомического бюро и водитель машины медиков. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Губернатор региона Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших, ГИБДД начало проверку по факту аварии.