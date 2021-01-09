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В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

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Автомобиль протаранил автобусную остановку на Красноказарменной улице в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ в пятницу, 8 января.

В результате инцидента пострадали три человека. По предварительным данным, они находились в машине, на остановке на момент аварии людей, ждущих общественный транспорт, не было.

Ранее в пятницу в Сахалинской области машина медицинской службы столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли сотрудник областного патологоанатомического бюро и водитель машины медиков. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Губернатор региона Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших, ГИБДД начало проверку по факту аварии.

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