Пелоси выдвинула Трампу ультиматум

В случае если действующий президент США Дональд Трамп немедленно не покинет свой пост, демократы в палате представителей конгресса Соединенных Штатов готовы начать процедуру отстранения его от должности. Об этом 8 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на письмо спикера нижней палаты Нэнси Пелоси однопартийцам.

«Если президент немедленно не уйдет с должности неотвратимо и добровольно, конгресс приступит к действию», — говорится в документе.

Кроме того, Пелоси обсудила с главой Объединенного комитета начальников штаб вооруженных сил США генералом Марком Милли возможность ограничить Трампа в праве отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий. Она назвала Трампа неуравновешенным и выразила мнение, что ситуация «уже не может быть опаснее».

Накануне Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. На всё время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа Пенс будет исполнять его обязанности.

Сообщалось, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер и Пелоси связывались с Пенсом по вопросу отстранения Трампа от должности, однако не получили от него ответа.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.