Байден намерен потратить «триллионы» на поддержку экономики США

Избранный президент США Джо Байден заявил, что намерен потратить «триллионы» долларов дополнительно на поддержку экономики страны.

«Необходимо тратить деньги сейчас. Мой ответ таков, что да, это будут триллионы долларов, полный пакет», — сказал он на пресс-конференции в Делавэре в пятницу, 8 января.

We need to build a new American economy where everyone enjoys a fair return for their work and an equal chance to get ahead. Tune in as I introduce members of the team that will get it done. https://t.co/PAOu57i9j5 — Joe Biden (@JoeBiden) January 8, 2021

В конце декабря Байден заявил, что сформированная им экономическая команда обеспечит быстрое восстановление экономики страны после пандемии. По словам политика, он собрал опытную команду, в которую вошли разные люди с общим видением того, «как необходимо действовать на благо страны».

7 января конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Полиция уже пообещала усилить меры безопасности в день его инаугурации.

Позже секретарь действующего главы государства Дональда Трампа Кейли Макинани сообщила, что Белый дом начал работу над передачей власти Джо Байдену.

6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов в здание Капитолия прорвались демонстранты. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

По словам директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, авторитет США на мировой арене будет подорван из-за столкновений в Капитолии.