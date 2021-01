Байден намерен потратить «триллионы» на поддержку экономики США

Избранный президент США Джо Байден заявил, что намерен потратить «триллионы» долларов дополнительно на поддержку экономики страны.

«Необходимо тратить деньги сейчас. Мой ответ таков, что да, это будут триллионы долларов, полный пакет», — сказал он на пресс-конференции в Делавэре в пятницу, 8 января.

We need to build a new American economy where everyone enjoys a fair return for their work and an equal chance to get ahead. Tune in as I introduce members of the team that will get it done. https://t.co/PAOu57i9j5