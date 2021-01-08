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Байден заявил о неспособности Трампа исполнять обязанности президента

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Действующий президент США Дональд Трамп не способен исполнять обязанности главы государства. Об этом 8 января заявил избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Он (Трамп) не способен исполнять обязанности», — передает его слова «РИА Новости».

При этом Байден несколько раз уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли он инициативу о досрочном прекращении полномочий действующего президента.

Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. На все время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа Пенс будет исполнять его обязанности.

Сообщалось, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер и Пелоси уже связывались с Пенсом по вопросу отстранения Трампа от должности.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

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