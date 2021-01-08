Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден заявил о неспособности Трампа исполнять обязанности президента
Общество
СК начал проверку по факту схода лавины на горнолыжной базе в Норильске
Мир
Пелоси заявила о риске начала военных действий Трампом
Мир
Немецкая вакцина компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ
Мир
Парагвай подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Мир
Суд в Канзасе повторно приговорил Осипову к уже отбытому сроку
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о событиях в Вашингтоне ахинеей
Мир
В Великобритании за сутки выявлены рекордные 68 тыс. случаев COVID-19
Общество
Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом
Сюжет:

Байден уклонился от ответа на вопрос о поддержке импичмента Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избранный президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли он отстранение действующего лидера Дональда Трампа от должности, отметив, что данное решение должен принимать конгресс.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

«Это решение, которое должен принять конгресс. Я буду говорить со [спикером палаты представителей] Нэнси [Пелоси] и лидерами демократов сегодня днем», — отметил политик во время своего выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, 8 января.

По его словам, на данный момент он прежде всего уделяет внимание вопросам борьбы с пандемией в стране и мерам по стимулированию экономики.

При этом избранный президент подчеркнул неспособность Трампа исполнять свои обязанности лидера государства.

Ранее в этот день агентство Reuters писало, что представители Демократической партии в палате представителей США планируют в понедельник, 11 января, представить новые статьи для объявления импичмента Трампу.

Накануне спикер нижней палаты Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности главы государства.

6 января конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом стал демократ Джо Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что авторитет Вашингтона на мировой арене будет подорван из-за этих столкновений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020