Байден уклонился от ответа на вопрос о поддержке импичмента Трампа

Избранный президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли он отстранение действующего лидера Дональда Трампа от должности, отметив, что данное решение должен принимать конгресс.

«Это решение, которое должен принять конгресс. Я буду говорить со [спикером палаты представителей] Нэнси [Пелоси] и лидерами демократов сегодня днем», — отметил политик во время своего выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, 8 января.

По его словам, на данный момент он прежде всего уделяет внимание вопросам борьбы с пандемией в стране и мерам по стимулированию экономики.

При этом избранный президент подчеркнул неспособность Трампа исполнять свои обязанности лидера государства.

Ранее в этот день агентство Reuters писало, что представители Демократической партии в палате представителей США планируют в понедельник, 11 января, представить новые статьи для объявления импичмента Трампу.

Накануне спикер нижней палаты Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности главы государства.

6 января конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом стал демократ Джо Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что авторитет Вашингтона на мировой арене будет подорван из-за этих столкновений.