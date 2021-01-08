МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если будет установлена, что сведения о его прохождении недостоверны.

Соответствующие изменения внесли в ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», опубликованного на сайте Кремля.

Сведения об аннулировании карты будут передаваться в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). В случае непредставления актуальной информации в эту систему ответственность будет возложена на операторов техосмотра.

Кроме того, с 1 марта на камеру будут снимать процесс техосмотра, передавая снимки в ЕАИС ТО. Также туда будут внесены координаты местонахождения автомобиля с датой и временем диагностики.

Ранее сообщалось, что диагностическую карту можно будет получить в электронном, а также в бумажном виде. Карта будет вноситься в единую систему и храниться там пять лет. Платить за электронный вариант будет не нужно.