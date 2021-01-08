В Бресте сторонник Лукашенко напал на врача

В белорусском городе Брест пожилой мужчина напал на врача скорой помощи из-за того, что тот якобы выступал против президента республики Александра Лукашенко. Видеозапись опубликовало издание TUT.BY в Telegram-канале в пятницу, 8 января.

На опубликованных кадрах мужчина, используя бранные выражения, пытался узнать у врача, выступал ли он против белорусского лидера. Медик игнорировал вопросы обращавшегося к нему человека, после чего тот нанес ему сильный удар в лицо.

Оказавшийся рядом сотрудник милиции немедленно отвел хулигана подальше от врачей.

31 декабря корреспонденту белорусского сайта «Первый регион» Сергею Гордиевичу предъявили обвинение в оскорблении президента республики. Причем в чем именно выражалось оскорбление белорусского лидера, не уточнялось.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.