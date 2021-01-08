В России вступили в силу правила учета производства и оборота алкоголя

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает правила ведения системы учета объема производства и оборота этилового спирта и алкоголя. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 31 января, но вступил в силу с 1 января 2021 года.

Постановление будет действовать до конца 2026 года.

Так, правительство утвердило требования к работе автоматических систем измерения и учета объема и концентрации спирта в готовой продукции и передачи этой информации в систему учета. Также утвержден список непищевой спиртосодержащей продукции, при производстве которой не нужно оснащать оборудование такими системами.

Государственным заказчиком и оператором этой информационной системы является Росалкогольрегулирование.

В России с 1 января также вводится маркировка алкогольной продукции при помощи федеральных специальных марок. Использование акцизных марок прекращается.

Выдавать специальные марки и контролировать их использование будет только Росалкогольрегулирование. Таможенные органы будут контролировать маркировку ввозимого алкоголя при декларировании.

В начале ноября Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отложил вступление в силу техрегламента безопасности алкоголя на 1 января 2022 года. Ранее планировалось, что он начнет действовать с 9 января 2021 года.

Техрегламент устанавливает требования к алкогольной продукции, которые станут обязательными для применения на территории стран — членов союза. Он дополняет требования регламентов по безопасности пищевой продукции, маркировке пищевой продукции и безопасности упаковки. В объекты его технического регулирования входят алкогольная продукция и связанные с ней процессы производства, перевозки, хранения, реализации и утилизации.