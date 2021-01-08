В США не будут предъявлять Трампу обвинения в подстрекательстве к беспорядкам

Минюст США не планирует предъявлять действующему президенту США Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к захвату здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом 8 января сообщил представитель ведомства.

«Мы не ожидаем (выдвижения) обвинений такого рода», — передает его слова «РИА Новости».

Накануне врио федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин допустил, что Трамп может быть привлечен к ответственности в связи с беспорядками возле здания Капитолия.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.