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Демократы в палате представителей представят новые статьи по импичменту Трампа

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Представители Демократической партии в палате представителей США планируют в понедельник, 11 января, представить новые статьи для объявления импичмента действующему главе государства Дональду Трампу.

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Соответствующие статьи подготовили Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в пятницу, 8 января.

Накануне спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности главы государства.

В ответ председатель комитета по судебным делам конгресса Джерри Надлер предложил объявить импичмент действующему президенту без обсуждения.

В свою очередь руководство фракции республиканцев в палате представителей конгресса США выступило против данной инициативы. В заявлении отмечалось, что импичмент президента всего за 12 дней до истечения срока его полномочий приведет к большему расколу страны.

Согласно 25-й поправке, если вице-президент и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства, то автоматически врио лидера страны становится вице-президент. На всё время рассмотрения конгрессом дела о недееспособности Трампа его обязанности будет исполнять Пенс.

6 января конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом стал демократ Джо Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что авторитет Вашингтона на мировой арене будет подорван из-за этих столкновений.

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