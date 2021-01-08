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Автомобиль с людьми упал в озеро Рица в Абхазии

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Иномарка с людьми упала в озеро Рица в Абхазии, погиб один человек, сообщили 8 января в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что автомобиль Honda упал в воду с автотрассы, ведущей на дачу Сталина.

В машине находились четыре человека. Троим удалось спастись, выпругнув из падающего авто.

«Тело погибшего жителя Гудаутского района было транспортировано на спецтранспорте медицинского управления МЧС и передано родственникам», — добавили в МЧС.

21 декабря сообщалось, что в Калачевском районе Волгоградской области четверо рыбаков едва не погибли во время зимней рыбалки. Их автомобиль провалился под лед на реке Дон. Мужчины успели выскочить из тонущей машины.

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