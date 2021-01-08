Ноутбук Пелоси украли из кабинета во время беспорядков в Капитолии

Ноутбук украли из кабинета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии. Об этом 8 января сообщил ее помощник Дрю Хэммилл.

«Ноутбук был украден из конференц-зала. Это был ноутбук, который использовался только для презентаций», — написал Хэммилл в Twitter.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, фактически захватив его на несколько часов. В это время проходило заседание членов палаты представителей и сената, которые должны были утвердить Джо Байдена избранным президентом США.

Конгрессменов экстренно эвакуировали. Вытеснить толпу из Капитолия смог только спецназ. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека, пострадали более 50 полицейских.

8 января Пелоси призвала Трампа немедленно сложить с себя полномочия, в противном случае она пригрозила начать процедуру импичмента.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, события в американской столице стали сокрушительным ударом по державе, которая претендует на мировое лидерство. По его словам, инцидент демонстрирует глубокий раскол в обществе.