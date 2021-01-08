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Салливан прокомментировал беспорядки в США

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Власть агрессивной толпы никогда не была составляющей конституционного устройства США, американцы преодолеют нынешний мрачный период в истории. Об этом говорится в заявлении посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в связи со штурмом здания конгресса 6 января.

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«Власть агрессивной толпы не является и никогда не являлась частью нашей конституционной системы», — отмечается в заявлении, которое опубликовано на странице американского посольства в Twitter в пятницу, 8 января.

По словам дипломата, «жестокое и преступное нападение» на здание Капитолия в ходе процедуры утверждения конгрессом итогов президентских выборов и победы избранного президента Джозефа Байдена «является серьезным напоминанием о том, насколько важно ценить и защищать основные принципы устройства» США, которые закреплены в конституции страны, «включая право голоса, свободу слова и мирных собраний».

Салливан подчеркнул, что американское государственное устройство и граждане продемонстрировали исключительную стойкость за более чем 230-летнюю историю существования.

«Мы вместе преодолеем этот мрачный момент в нашей истории, как мы делали это в прошлом», — заверил он.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года в стране президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Они ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки. По мнению Трампа и его сторонников, выборы были фальсифицированы.

В результате полиция применила силу и слезоточивый газ. В ходе протестов в полицейские застрелили манифестантку, которой оказалась Эшли Бэббит, ветеран ВВС США, прослужившая 14 лет на должности эксперта по безопасности. Также в результате беспорядков погибли еще трое, включая одного сотрудника правоохранительных органов. Было задержано 68 человек.

Как отметил американский политолог Дэниел Шоу, демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Он добавил, что произошедшее в американской столице не имело прецедентов в истории страны.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что российское руководство, в том числе президент РФ Владимир Путин, не раз говорило, что готово работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

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