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Новый дорожный знак появится на дорогах России

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Знак, обозначающий камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД, появится на российских дорогах с 1 марта. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, знак будет устанавливаться на въезде в поселения и на трассах вне населенных пунктов на расстоянии 150–300 м от начала участка, который будут снимать камеры.

Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками.

1 декабря сообщалось, что в России насчитывается 15 тыс. стационарных и 3,6 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Установленные камеры умеют определять несколько видов нарушений одновременно и по каждому формировать штрафы. Камеры будут штрафовать и за неоплату проезда по платным трассам. Взыскание за нарушение на легковом автомобиле составит 2,5 тыс. рублей, а на грузовом транспорте — 5,5 тыс. рублей.

С марта вступят в силу и новые правила техосмотра. МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, которые его не прошли.

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