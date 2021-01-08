Суд в Канзасе повторно приговорил Осипову к уже отбытому сроку

Суд в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку по обвинению в похищении детей, передает корреспондент «РИА Новости» в пятницу, 8 января.

«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный», — приводит агентство слова судьи Эрика Мелгрена, озвученные в ходе виртуального заседания федерального суда.

На заседании помощник окружного прокурора Джейсон Харт сообщил, что утром в пятницу завершилось слушание другого суда, рассматривающего семейное дело на уровне округа, который предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.

При этом женщине грозит тюрьма за неисполнение решения семейного суда в США, который постановил привезти ее детей от бывшего американского мужа в Канзас, где тот проживает.

В итоге после всех судебных тяжб экс-супруг Брайан Молби предложил бывшей жене разделить опеку над детьми, а также оплатить возвращение детей. Он также выразил готовность оплатить экс-супруге полгода арендной платы и семейную терапию с психологом.

Осипова имеет и российское, и американское гражданство. В 2014 году она разъехалась со своим мужем-американцем Брайаном Мобли, забрала годовалую дочь и уехала в Россию. При этом она была беременна вторым ребенком.

В 2017 году женщина вернулась в Штаты улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из страны без согласия отца. Суд в Канзасе предписал ей привезти двух детей от Мобли в США из России, но она отказалась. В результате была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка, но и за якобы вымогательство у отца детей денег на их воспитание.

С учетом времени, проведенного под стражей в ожидании приговора, срок был сокращен до пяти лет. Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве, отказал в требованиях экс-супруга о погашении расходов на адвокатов, но и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.

11 ноября 2020 года посольство России в Вашингтоне сообщило об освобождении Осиповой из тюрьмы.

Москва рассчитывает, что в скором времени с женщины снимут все обвинения. В настоящее время дети находятся в Калининграде под опекой ее тети.