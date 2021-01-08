Немецкая вакцина компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ

Вакцина немецкой биофармацевтической компании IDT Biologika и Немецкого центра исследований инфекций (DZIF) показала хорошую переносимость и небольшое количество побочных реакций, но иммунный ответ оказался на уровне ниже ожидаемого. Об этом сообщила в пятницу, 8 января, пресс-служба Университетского медицинского центра Гамбург–Эппендорф.

«Векторная вакцина MVA-SARS-2-S вводилась 30 пациентам в двух разных дозах до середины декабря. Если на доклинических моделях были продемонстрированы устойчивые иммунные ответы и защитный эффект, то на первом этапе клинических испытаний они были ниже. Причины этого в настоящее время выясняются», — следует из пресс-релиза.

Второй этап испытаний был запланирован на начало 2021 года, однако из-за того, что вакцина дает низкий иммунный ответ, исследование отложено до выяснения обстоятельств.

В начале января президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, уделив особое внимание перспективам совместного производства вакцин.

В конце декабря 2020 года более 70% немцев заявили о желании пройти вакцинацию от COVID-19, из них 40% хотели бы сделать это как можно скорее.

Ранее, 19 декабря, президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер назвал преимущество российской вакцины «Спутник V» перед РНК-вакцинами типа Pfizer/BioNTech и Moderna. По словам ученого, вакцина «Спутник V» более проста в транспортировке. РНК-вакцины можно перевозить только при очень низких температурах — до минус 70 градусов, а российскую вакцину не нужно охлаждать до таких температур.