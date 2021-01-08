Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Республиканцы в палате представителей выступили против импичмента Трампу
Мир
В ВОЗ подтвердили более быстрое распространение нового штамма COVID-19
Мир
Пелоси заявила о риске начала военных действий Трампом
Мир
Немецкая вакцина компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ
Мир
Парагвай подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Мир
Суд в Канзасе повторно приговорил Осипову к уже отбытому сроку
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о событиях в Вашингтоне ахинеей
Мир
В Великобритании за сутки выявлены рекордные 68 тыс. случаев COVID-19
Общество
Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом

Пушков назвал слова Зеленского о событиях в Вашингтоне ахинеей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за высказывания о беспорядках в Вашингтоне.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

Так, 7 января Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором осудил штурм Капитолия сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа.

При этом он заявил, что украинцев «вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире», которым якобы является конгресс США.

Пушков в ответ напомнил Зеленскому, что британский парламент, например, намного старше американского.

«Какое невежество! И британский парламент много старше, и другие парламенты. Но для него США — свет в окошке. А потому можно нести любую ахинею, лишь бы восхвалять», — написал Пушков.

Высмеяли заявление Зеленского и украинские журналисты. Они отметили, что, высказываясь о «беспрецедентном насилии» в США, политик сменил свою риторику о схожих событиях на майдане.

6 января сторонники Трампа прорвались в Капитолий, где конгрессмены обсуждали итоги выборов и планировали утвердить Джо Байдена избранным президентом.

В результате беспорядков законодателей эвакуировали. Утвердить Байдена им удалось после того, как спецназ вытеснил протестующих из здания. Всего в ходе протестов погибли четыре человека.

Трамп пообещал мирную передачу власти новой администрации, несмотря на несогласие с итогами выборов.

Политолог Дмитрий Абзалов заявил, что выборы президента в США не были прозрачными и именно поэтому сторонники Трампа устроили бунт. Эксперт подчеркнул, что нарушения произошли и во время самого голосования, в том числе по почте.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он подчеркнул, что РФ будет работать с любым американским лидером, которого изберет народ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020