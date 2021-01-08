Пушков назвал слова Зеленского о событиях в Вашингтоне ахинеей

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за высказывания о беспорядках в Вашингтоне.

Так, 7 января Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором осудил штурм Капитолия сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа.

При этом он заявил, что украинцев «вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире», которым якобы является конгресс США.

Пушков в ответ напомнил Зеленскому, что британский парламент, например, намного старше американского.

«Какое невежество! И британский парламент много старше, и другие парламенты. Но для него США — свет в окошке. А потому можно нести любую ахинею, лишь бы восхвалять», — написал Пушков.

Высмеяли заявление Зеленского и украинские журналисты. Они отметили, что, высказываясь о «беспрецедентном насилии» в США, политик сменил свою риторику о схожих событиях на майдане.

6 января сторонники Трампа прорвались в Капитолий, где конгрессмены обсуждали итоги выборов и планировали утвердить Джо Байдена избранным президентом.

В результате беспорядков законодателей эвакуировали. Утвердить Байдена им удалось после того, как спецназ вытеснил протестующих из здания. Всего в ходе протестов погибли четыре человека.

Трамп пообещал мирную передачу власти новой администрации, несмотря на несогласие с итогами выборов.

Политолог Дмитрий Абзалов заявил, что выборы президента в США не были прозрачными и именно поэтому сторонники Трампа устроили бунт. Эксперт подчеркнул, что нарушения произошли и во время самого голосования, в том числе по почте.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он подчеркнул, что РФ будет работать с любым американским лидером, которого изберет народ.