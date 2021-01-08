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Суд пригрозил Осиповой тюрьмой в случае отказа привезти детей в США

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Американский суд предписал россиянке Богдане Осиповой привезти детей от бывшего супруга-американца в США. В противном случае женщине грозит тюрьма.

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8 января суд округа, предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.

Осипова имеет и российское, и американское гражданство. В 2014 году она будучи беременной забрала в РФ годовалую дочь от экс-супруга Брайана Мобли. Ребенка объявили в Америке в розыск.

В это время женщина обратилась в российский суд с иском об определении места жительства двоих детей. Суд оставил несовершеннолетних россиянке и определил их место жительства в России.

Спустя три года Осипова вновь приехала в Штаты, где была задержана по обвинению в похищении годовалой дочери. В июне 2020 года федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к семи годам лишения свободы за похищение и вымогательство.

С учетом времени, проведенного под стражей в ожидании приговора, срок был сокращен до пяти лет. Однако апелляционный суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве и отказал в требованиях ее экс-супруга о погашении расходов на адвокатов. После этого дело направили в суд Уичито для вынесения нового приговора без учета этих статей.

10 ноября российское посольство в Вашингтоне сообщило об освобождении Осиповой из тюрьмы.

В итоге после всех судебных разбирательств бывший супруг предложил Осиповой разделить опеку над детьми. Дети в настоящее время находятся в Калининграде под опекой ее тети.

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