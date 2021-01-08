Сотрудник Агентства внешнего транспорта Петербурга погиб в аварии с самолетом

При столкновении двух легкомоторных самолетов в Ленинградской области погиб сотрудник Агентства внешнего транспорта (АВТ) Николай Иванов.

Информацию об этом подтвердили ТАСС в петербургском комитете по транспорту. Ранее о гибели Иванова сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Это наш сотрудник, Агентства внешнего транспорта», — сказала представитель комитета.

Отмечается, что Иванов осуществлял полет в свободное от работы время.

8 января на территории аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе при взлете самолет Piper столкнулся с другим легкомоторным воздушным судном — Cessna 150.

Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. При крушении Piper погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия уточняются.