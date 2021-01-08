В прокуратуре США заявили об одном русскоязычном задержанном в Вашингтоне

Одному из задержанных в Вашингтоне за беспорядки в Капитолии в суде в четверг потребовался переводчик с русского языка. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американскую прокуратуру 8 января.

Отмечается, что русскоязычный задержанный заявил судье: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Другой информации о нем издание не приводит.

По данным газеты, в Высшем суде округа Колумбия в четверг предстали несколько десятков человек, задержанных в результате беспорядков в Вашингтоне 6 января. По факту беспорядков было возбуждено 40 дел.

Одному из задержанных предъявили обвинение в хранении «автоматического оружия военного образца» и 11 бутылок с зажигательной смесью. Другому — в нападении на сотрудника полиции с применением хоккейной клюшки.

Накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало американцев посодействовать в сборе информации о зачинщиках протестов в Вашингтоне.

6 января конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой Соединенных Штатов стал демократ Джо Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранители применили силу для разгона протестующих. По последним данным, в результате погибли четыре человека, задержаны 68. Также во время беспорядков получили травмы несколько полицейских. Некоторые из них госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позже заседание возобновили и конгресс утвердил избрание Байдена президентом.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, события в американской столице стали сокрушительным ударом по державе, которая претендует на мировое лидерство.

МИД России неоднократно отмечал, что избирательный процесс в Штатах себя изжил. Официальный представитель ведомства Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

В ноябре 2020 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что российское руководство, в том числе президент России Владимир Путин, не раз говорило, что готово работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.